Мошенники стали угрожать клиентам банков блокировкой учетной записи

Банковские специалисты зафиксировали усиление активности мошенников, которые сообщают людям о блокировке учетной записи онлайн-банка. Обещая восстановить доступ к ней, они стараются получить данные для входа, код из СМС для последующего оформления кредита или вывода средств клиента. Эксперты ВТБ рекомендует проверять любую входящую информацию в контакт-центре самостоятельно и не отвечать на подозрительные звонки третьих лиц.

«В попытках завладеть средствами клиентов банков мошенники изобретают все более изощренные схемы, которые постоянно совершенствуются. Разговоры ведутся по заранее подготовленным сценариям с использованием манипулятивных методик, поэтому главная рекомендация в таких случаях немедленно прекратить общение и самостоятельно связаться с банком по официальным каналам для уточнения информации — обычно он указан на обратной стороне карты»,— отметила Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживаниявице-президент ВТБ.

Также эксперты отмечают, что сегодня злоумышленники используют разные схемы для получения денег. Например, вынуждают оформлять кредит, а затем переводить эти средства на неизвестные, якобы безопасные счета. При этом попытки мошенников уговорить клиентов оформить кредит выросли на 25% с начала года.

Новые схемы появляются постоянно, но соблюдение базовых принципов безопасности помогут избежать ловушки мошенников. Не стоит поддаваться панике, даже если по телефону вам угрожают блокировкой доступа к денежным средствам. Важно внимательно читать код из СМС — для какой именно операции он был направлен и совпадает ли это со словами неизвестных во время беседы, прекратить разговор и перезвонить в банк самостоятельно.

Специалисты банков рекомендуют соблюдать простые правила цифровой и финансовой безопасности: не доверять неизвестным, которые представляются сотрудниками банков или органов власти в телефонной беседе. Также онлайн можно быстро заблокировать свою учетную запись и предотвратить доступ мошенников к денежным средствам с последующей разблокировкой. Помимо этого в приложениях банков доступен контроль лимитов на расходы по картам и счетам, блокировка дебетовых и кредитных карт, там же можно посмотреть историю авторизации в сервисе.

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