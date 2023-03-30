В Татарстане открылась туристическая тропа протяженностью 350 км

Сегодня, 30 марта, в Татарстане открылась «Волжская тропа». Это пешеходный

маршрут протяженностью 350 километров. Презентация проекта состоялась сегодня в Присутственных местах Казанского кремля. Об этом сообщили в дирекции по развитию природных территорий и экотуризма Института развития городов региона.

Тропа проходит вдоль правого берега Волги от границ с Ульяновской областью до Чувашии, дополнительный отрезок имеется в Казани. Данный пешеходный маршрут соединяет пять муниципальных районов, более 100 объектов культурного наследия и 26 особо охраняемых природных территорий.

В среднем на путешествие по тропе целиком уйдет 12-14 дней. Ориентировать здесь поможет специальное приложение. В данный момент его уже можно скачать на Android и iOS.

"Ъ-Казань"