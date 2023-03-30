ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион без объявления цены продажи в электронной форме по продаже: здания котельной площадью 30,2 кв.м по адресу: Ставропольский край, Андроповский район, станция Курсавка (далее – Объект).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено пресс-службой РЖД

Фото: представлено пресс-службой РЖД



Размер задатка по Объекту на аукционе составляет 24 100 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"