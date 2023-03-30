Студенты СПбГУП рассказали о запрете ходить на занятия с длинными ногтями и небритыми ногами

Студенты Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов пожаловались на запрет приходить на учебу с длинными ногами и небритыми ногтями. В ГУПе наличие подобного правила не отрицают, пишет 30 марта проект «Подъем».

«В нашем Университете существуют свои правила приличий, распространяющиеся и на внешний вид студентов. Обсуждать их с широкими массами «интернет-самодеятельности» не входит в наши задачи. Заметим только, что наши правила вполне вписываются в действующее законодательство РФ, позиции Ученого совета и студенческого самоуправления СПбГУП и более чем устраивают работодателей. Так что, бритье ног вам придется обсудить с кем-то другим»,— прокомментировали в пресс-службе Университета.

В марте ГУП объявил дисциплинарное взыскание с «поставкой на особый контроль» студентке за пирсинг. В учебном заведении рассказали, что девушка во время фотосъемки пыталась скрыть прокол на лице и испортила фотографию. Университет счел это нарушением этических норм и правил внутреннего распорядка.

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