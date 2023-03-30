ПРОДАЖА ОБЪЕКТОВ ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже, принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, ст. Песчанокопская: производственное здание, общей площадью 76,7 кв.м. (далее – Объект).



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: представлено пресс-службой РЖД

Фото: представлено пресс-службой РЖД



Начальная цена продажи Объекта на Аукционе составляет 588 402 рублей (с учетом НДС). Величина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 29 420,10 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию об Объекте, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"