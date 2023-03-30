МегаФон увеличил скорость мобильного интернета на черноморском побережье

Оператор увеличил скорость мобильного интернета за счет перераспределения частотного ресурса в более эффективный диапазон. Рефарминг сети в Анапском районе Краснодарского края завершился в преддверии майских праздников и сезона летних отпусков.

Выбирая варианты для отдыха, более 50% россиян отдают предпочтение направлениям Краснодарского края. Действительно, маршруты покоряют своими потрясающими видами и дарят незабываемые эмоции. Дорогу можно проложить по известным туристическим местам одного из районов города-курорта Анапы: от Кипарисового озера, золотых барханов в Витязево, экопрогулки по тропам Большого Утриша и до экскурсий по винодельням. Только с мая 2021 года по апрель 2022 года абоненты МегаФона посещали эти локации в 1,5 раза чаще, чем годом ранее. К таким выводам пришли специалисты оператора, изучив обезличенные данные с базовых станций.

Эксперты отмечают, что люди продолжают планировать поездки на курорты Кубани с учетом изменившейся логистики. На конец марта более 45% мест в гостиницах и отелях забронировано на период праздничных дней.

«Чтобы наши абоненты чувствовали себя комфортно в путешествиях, мы завершили очередной этап масштабной программы развития сети — рефарминг в диапазоне 2100 МГц в Анапском районе. Средняя скорость интернета теперь более 36 Мб/сек. Гостям легко составить маршрут, загрузить карты, отправить панорамные снимки и позвонить по видеосвязи близким»,— комментирует директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

МегаФон регулярно отслеживает как нагрузку на сеть, так и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Программа рефарминга продолжится в Краснодарском крае в 2023 году.

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