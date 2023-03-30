На трассе М-4 «Дон» в Каменском районе ограничено движение из-за снегопада

Из-за снега в Каменском районе Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» ограничили движение большегрузов, предупреждает пресс-служба Госавтоинспекции.

Автомобили останавливают на 801 км и 993 км трассы и отправляют на временную парковку. Для устранения последствий непогоды с 921 км по 953 км дороги работают 12 единиц спецтехники.

«Госавтоинспекция призывает водителей двигающихся в Ростовскую область из Волгоградской и Воронежской областей воздержаться от поездок до улучшения погодной ситуации», — сообщает пресс-служба ведомства.

Анастасия Назарова