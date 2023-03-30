На должность главы Ульяновска претендуют шесть человек

В Ульяновске завершился прием документов на конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. В конкурсе решили участвовать шесть человек, сообщается на официальном сайте гордумы.

Среди подавших документы — замглавы города Алексей Болдакин, зампредседателя Заксобрания Ульяновской области Дмитрий Грачев и глава Железнодорожного района Ульяновска Алексей Онищенко, руководитель Гарантийного фонда Ульяновской области Александр Спицын, отставной офицер и бизнесмен Алексей Сороквашин, а также Игорь Ефремов, ранее возглавлявший ОГКУ «Управление делами Ульяновской области» и самарское МП «Благоустройство».

Заседание комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы города пройдет 3 апреля. Собственно конкурс пройдет 7 апреля в форме собеседования с заслушиванием претендентов в порядке очередности в соответствии с датой регистрации заявления претендента. По его итогам в городской думе будут представлены кандидатуры, из числа которых депутаты изберут градоначальника тайным голосованием.

Андрей Сазонов