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Прикамье заняло шестую строчку в рейтинге регионов по росту бизнеса

В 2022 году Пермский край занял шестое место в России и первое в ПФО по темпам роста нового бизнеса. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Махонин на состоявшемся в Перми съезде лидеров «Опоры России». «В Пермском крае выстроено тесное взаимодействие с деловыми объединениями, это позволяет оперативно реагировать на запросы бизнеса. Сейчас мы нацелены на то, чтобы создавать ряд сервисов для предпринимателей. В частности, формируем инвестиционные профили муниципальных образований региона, это помогает инвесторам сориентироваться, оценить потенциал для роста их бизнеса и определить, во что им может быть интересно и выгодно вложить средства в муниципалитетах», – отметил губернатор.

Дмитрий Махонин напомнил также, что постановлением правительства РФ на территории Перми и Пермского округа создана особая экономическая зона. Первые резиденты готовы инвестировать в свои проекты около 60 млрд руб. и создать более 2,5 тыс. рабочих мест.

По данным директора агентства инвестиционного развития Яны Фурман, инициаторы приоритетных инвестпроектов на территории региона вложили в их реализацию более 320 млрд руб. и создали более 4,6 тыс. рабочих мест.

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