Бывшего директора саратовского предприятия обвиняют в передаче сиротских квартир подрядчикам

СУ СКР по Саратовской области закончило расследование в отношении экс-директора подведомственного региональному министерству строительства и ЖКХ предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Отдел по расследованию особо важных дел окончил расследование по статьям о злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ).

По данным следствия, в период с декабря 2013 года по апрель 2018-го обвиняемый передал четырем строительным организациям, занимавшимся возведением жилья для сирот, в качестве оплаты работ 352 квартиры. При этом на счете предприятия имелась необходимая для оплаты сумма.

Предполагаемого преступника вычислили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Саратовской области.

Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд.

Дарья Васенина