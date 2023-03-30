Откусивший мужчине часть уха житель Удмуртии предстанет перед судом

В столице Удмуртии перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в неизгладимом обезображивании лица мужчины (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Как сообщает пресс-служба надзорного органа, инцидент произошел в квартире его бывшей жены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Мужчина увидел в доме экс-супруги другого мужчину и из-за ревности избил его, при этом откусив верхнюю часть уха. В результате потерпевшему ампутировали треть левого уха, что являются неизгладимыми обезображиванием.

Уголовное дело, за которое мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, направлено в суд.