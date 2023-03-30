В Новороссийске пройдут общественные слушания по проекту транспортной реформы

31 марта 2023 года в Новороссийске пройдут общественные слушания по проекту комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

В Новороссийске уже провели первый этап научно-исследовательской работы. В ходе него обследовали транспортную подвижность, пассажиропотоки и собрали мнения пассажиров. Полученную информацию, социально-экономические данные и прогнозы заложили в математическую модель, которая отражает распределение пассажиропотока по улицам города.

«По итогам разработан проект комплексной схемы организации транспортного обслуживания, затем последует документ планирования развития транспортной сети на ближайшие годы и проведен конкурс на обслуживание муниципальных маршрутов, с предпочтением автобусам среднего и большого класса»,— написал Андрей Кравченко.

Общественные слушания по проекту транспортной реформы пройдут 31 марта в 17 часов по адресу: ул. Свободы, д. 35 (3-й этаж, конференц-зал).

Татьяна Ручкина

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