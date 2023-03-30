Ход ремонта на региональных трассах проинспектировали в Удмуртии

Ход ямочного ремонта на приоритетных региональных трассах проинспектировали в Удмуртии. Особое внимание было уделено школьным маршрутам и дорогам до районных центров, рассказал заместитель председателя правительства Игорь Асабин. Как сообщает пресс-служба главы региона, за последнее время на трассах выполнено более 2 тыс. кв. м ямочного ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

Как отметил господин Асабин, данная временная мера крайне необходима, поскольку яму создают аварийную обстановку на дорогах. В ближайшее время проверять приступят к проверке улично-дорожной сети муниципалитетов

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев, от жителей республики поступает много обращений, касающихся дефектов по Воткинскому направлению, особенно по трассе «Ижевск — Воткинск». В настоящее время дорожные службы устраняют дефекты, работы продолжатся в течение недели.

«Помимо ямочного ремонта, есть жалобы на затрудненные для проезда грунтовые дороги. Стараемся поддерживать такие объекты, грейдировать, подсыпать и проводить профилирование»,— отметил господин Горбачев.

