Директор богородского центра реабилитации осужден на 10 лет за похищение людей

Нижегородский областной суд приговорил к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима организатора реабилитационного центра «Новая жизнь» Евгения Карасева. Подсудимый признан виновным в похищении людей (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В суде установлено, что шесть сотрудников центра в 2015-2017 годах похищали алкоголиков и наркоманов и незаконно удерживали их в арендованном коттедже в селе Дуденево Богородского района. В центре была жесткая дисциплина с системой наказания для провинившихся: например, если кто-то из «заключенных» съел больше нормы, его заставляли съесть тазик каши, или надсмотрщики могли связать несколько человек веревкой, чтобы они перемещались друг за другом. От родственников пострадавших центр получал деньги за якобы лечение от зависимости. За два года было похищено восемь жителей Нижегородской и Владимирской областей.

Организатор с 2017 года скрывался от следствия, но в июне 2022 года был задержан в Москве. Вину в совершении преступления он признал частично.

Пятерых соучастников осудили ранее на сроки от четырех до девяти лет. В 2019 году суд приговорил создателя центра Александра Сироткина к девяти годам колонии строгого режима, семь и шесть лет общего режима получили его подельники Александр Колбасин и Сергей Чернов. Еще одному участнику группы Павлу Горбушину назначили четыре года колонии-поселения.

Елена Ковалева