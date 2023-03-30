На Кубани в 2022 году налоги от привлечения иностранных работников увеличились в 1,5 раза

За 2022 год в Краснодарском крае налоговые поступления от привлечения иностранных работников выросли по сравнению с прошлым годом в 1,5 раза и составили 2,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Добиться таких результатов помог «вывод из тени» многих организаций и их сотрудников. Чтобы усилить работу в этом направлении, необходимо настроить конструктивный диалог и активную работу с руководителями предприятий, считает прокурор Краснодарского края Сергей Табельский. Он отметил, что «нужно понимать, как организации выполняют требования законодательства, с какими проблемами сталкиваются».

Глава Кубани Вениамин Кондратьев поручил усилить контроль за нелегальной рабочей силой. Он считает, что в вопросе трудовой миграции нужно уделить особое внимание выдаче патентов, а также ограничить привлечение иностранцев в те отрасли, где нет дефицита рабочей силы.

«Мы должны быть последовательными — активнее привлекать своих специалистов, выпускников кубанских колледжей и вузов. Также необходима более жесткая позиция правоохранительных органов по отношению к работодателям, которые нанимают нелегалов. Здесь важен общий системный подход»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Татьяна Ручкина

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