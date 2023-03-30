Суд оставил в силе штраф министру предпринимательства и туризма Башкирии Рустему Афзалову

Судья Кировского райсуда Татьяна Искандарова оставила без удовлетворения жалобу министра предпринимательства и туризма Башкирии Рустема Афзалова на постановление УФАС по Башкирии от 6 июля 2022 года, по которому он был оштрафован на 15 тыс. руб. за ограничение конкуренции органами власти (ч. 1 ст. 14.9 КоАП РФ).

Из решения суда следует, что в октябре 2020 года мэрия Сибая, которую через две недели возглавит Рустем Афзалов, разместила информацию о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Однако схема размещения этих самых конструкций, как суд установил, в нарушение закона о рекламе отсутствовала.

По итогам аукциона в декабре того же года мэрия Сибая заключила по меньшей мере четыре договора: с ООО «Презент+», ООО «Металлосервис» и два – с ООО «Еж». У первых двух компаний срок эксплуатации на двухстороннюю щитовую рекламную конструкцию составил десять лет, а у последней — пять и десять лет. «Заключение договоров на больший срок, чем предусмотренный действующим законодательством создает для хозяйствующих субъектов необоснованное преимущество, ущемляя интересы других хозяйствующих субъектов»,— утверждается в решении суда.

УФАС выдало мэрии Сибая предупреждение о необходимости отмены постановления. Администрация в установленный 20-дневный срок предупреждение не исполнила.

Доводы защиты господина Афзалова о ненадлежащем извещении последнего о составлении протокола были опровергнуты материалами дела.

Венера Хисамова

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