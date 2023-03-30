Добрянку возглавит директор краевого центра развития ЖКХ

Депутаты думы Добрянского городского округа избрали нового главу муниципалитета. Как сообщает телеграм-канал Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края «На местах», им стал экс-глава Добрянского поселения Дмитрий Антонов, в настоящий момент занимающий пост директора краевого ГБУ «Центр развития ЖКХ». Официально в новую должность господин Антонов вступит с 1 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Добрянского городского округа Фото: администрация Добрянского городского округа

На пост руководителя округа претендовал также действующий замглавы муниципалитета по ЖКХ, бывший глава Осинского района Яков Лузянин. Кроме того, на конкурс заявлялся индивидуальный предприниматель Алексей Махнев, однако он не получил одобрения конкурсной комиссии.

Предыдущий глава Добрянского округа Константин Лызов, возглавлявший муниципалитет с 2011 года, в конце января досрочно ушел в отставку в связи с переходом в администрацию губернатора. Там он занял должность замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления. Исполняющим обязанности главы Добрянки был назначен первый заместитель руководителя округа Николай Поздеев.