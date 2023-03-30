Власти Бангладеш обвинили журналиста в фейках после заметки о росте цен на продукты

Полиция столицы Бангладеш задержала журналиста крупнейшей газеты страны Prothom Alo Шамсуззамана Шамса, обвинив его в публикации «фейковых новостей». В заметке, к которой у полиции возникли претензии, речь шла о значительном росте в Бангладеш цен на продукты. Комитет защиты журналистов (CPJ) потребовал «немедленного и безоговорочного освобождения журналиста».

Шамсуззаман Шамс был задержан в ночь на 30 марта у себя дома, в задержании принимали участие 15 полицейских. После задержания связь с журналистом пропала, полиция отказывается сообщить о его местонахождении, в суд его пока не доставляли. Как стало известно CPJ, Шамсуззамана Шамса обвиняют в распространении ложной информации в соответствии с местным законом о цифровой безопасности.

Статья в Prothom Alo была опубликована на сайте газеты и на странице издания в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в минувшее воскресенье, 26 марта, когда в Бангладеш отмечался День независимости. В статье, в частности, цитировались слова разнорабочего, который сказал журналисту: «Зачем мне эта независимость, если я не могу позволить себе купить еду? Нам нужна независимость риса, рыбы и мяса». Заметка быстро разошлась по соцсетям и вызвала широкий отклик общественности.

Власти назвали статью «ложной, сфабрикованной и враждебно настроенной», обвинив журналиста в том, что он не только опубликовал «ложную информацию» о росте цен, но также «порочит репутацию правительства» страны. В общей сложности обвинения выдвинуты по пяти пунктам. Признание виновным по этим статьям влечет за собой наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет и штрафов в размере до $4,7 тыс.

Между тем, согласно опубликованным в феврале данным Trading Corporation of Bangladesh, цены почти на все ключевые продукты питания в Бангладеш выросли за год на 1–151%, в том числе рис подорожал на 30%, мясо — на 39%.

Алена Миклашевская