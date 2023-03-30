Челябинские депутаты предлагают прекращать уголовные дела, если обвиняемые идут на СВО

Депутаты Челябинской области предложили освобождать от уголовного преследования подозреваемых и обвиняемых, если они решили добровольно пойти на военную службу. Внесение соответствующей законодательной инициативы в Госдуму РФ одобрило Законодательное собрание региона на заседании 30 марта.

Этот вопрос рассматривался без доклада. Согласно опубликованному на сайте заксобрания постановлению, южноуральские депутаты предлагают Госдуме внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которыми устанавливается новое основание для прекращения дела – «в связи с изменением обстановки». Так, суд, прокурор, а также следователь и дознаватель с согласия прокурора вправе прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, если будет установлено, что в связи с изменением обстановки этим лицом принято решение о добровольном прохождении военной службы в воинских формированиях.

Авторы инициативы в пояснительной записке указывают, что в условиях проведения СВО государство принимает меры, направленные на привлечение в состав ВС РФ военнослужащих по контракту. «Законотворческий процесс развивается и направлен на безусловные меры поддержки и стимулирование граждан, желающих выполнить свой долг по защите Отечества в рядах ВС РФ. В настоящее время к службе в ВС РФ уже привлекаются граждане, совершившие преступления. Таким образом, государство признает возможность искупления гражданином вины перед обществом и государством посредством добровольного прохождения военной службы в воинских формированиях»,– говорится в пояснительной записке. Депутаты считают, что их поправки соответствуют политике государства в сфере уголовного законодательства в условиях СВО.