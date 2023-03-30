В Краснодаре осуждены организаторы пирамиды «Алмида Финанс»

Ленинский районный суд Краснодара приговорил бывших руководителей инвестиционной компании «Алмида Финанс» Алексея Руденко, Александра Старкова и Наталью Михайленко к восьми годам колонии каждого за совершение мошенничества в составе организованного преступного сообщества. Ущерб вкладчикам составил 137 млн руб., потерпевшими признаны более 500 человек, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным суда, под видом инвестиционной компании «Алмида Финанс» на Кубани в период с марта 2013 года по июль 2014 года действовала финансовая пирамида, организаторы которой обещали большие проценты по вкладам якобы за счет высокодоходных финансовых операций. На самом деле деньги никуда не направлялись, проценты выплачивались за счет вновь прибывших вкладчиков, а в 2014 году выплаты прекратились. Организатору преступной схему удалось скрыться, трое его ближайших подручных Руденко, Старков и Михайленко получили реальные сроки в колонии общего режима, еще семь фигурантов дела – рядовых сотрудников компании «Алмида Финанс» – получили условные сроки.

Анна Перова, Краснодар