Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Крыму выставили на продажу связанную с украинским бизнесменом Курченко футбольную базу

Под Симферополем продают спортивную базу бывшего любительского футбольного клуба «Скиф», связанного с украинским газовым магнатом Сергеем Курченко.

Спортбаза любительского футбольного клуба «Скиф», который перестал существовать в 2017 году, с четырьмя футбольными полями и гостиницей площадью 1,4 тыс. кв. м расположена в поселке Новопавловка Бахчисарайского района Крыма. На различных площадках стоимость объекта разнится от 60 млн до почти 80 млн руб..

По данным издания «Крыминформ», доли в ООО «ФК "Скиф"» распределены между офшором с Виргинских Островов (почти 90%) и гражданином Украины Юрием Борисовым, однако реальным собственником клуба считается бывший украинский бизнесмен Сергей Курченко.

Напомним, в 2019 году власти Крыма продали на торгах Феодосийскую нефтебазу более чем за 650 млн руб. Победителем стало АО «Фирма "Гунас"», которое сразу несколько источников «Ъ» связывали с интересами опального украинского олигарха.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...