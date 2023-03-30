В Крыму выставили на продажу связанную с украинским бизнесменом Курченко футбольную базу

Под Симферополем продают спортивную базу бывшего любительского футбольного клуба «Скиф», связанного с украинским газовым магнатом Сергеем Курченко.

Спортбаза любительского футбольного клуба «Скиф», который перестал существовать в 2017 году, с четырьмя футбольными полями и гостиницей площадью 1,4 тыс. кв. м расположена в поселке Новопавловка Бахчисарайского района Крыма. На различных площадках стоимость объекта разнится от 60 млн до почти 80 млн руб..

По данным издания «Крыминформ», доли в ООО «ФК "Скиф"» распределены между офшором с Виргинских Островов (почти 90%) и гражданином Украины Юрием Борисовым, однако реальным собственником клуба считается бывший украинский бизнесмен Сергей Курченко.

Напомним, в 2019 году власти Крыма продали на торгах Феодосийскую нефтебазу более чем за 650 млн руб. Победителем стало АО «Фирма "Гунас"», которое сразу несколько источников «Ъ» связывали с интересами опального украинского олигарха.

Александр Дремлюгин, Симферополь