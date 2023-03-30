Губернатор сообщил о выделении Воронежской области 600 млн рублей на расселение аварийного жилья

В 2023-2024 годах Воронежская область планирует направить порядка 1,1 млрд руб. из бюджетов всех уровней на расселение аварийного жилья. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев. До конца 2023-го должны быть расселены в новые квартиры более 700 человек из домов, признанных аварийными в 2017-2021 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, сегодня «на профильном совещании» у зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина стало известно о выделении региону на расселение аварийного жилья дополнительно 600 млн руб. из федерального бюджета.

Еще порядка 500 млн руб. выделаются из областного и муниципальных бюджетов, сообщил губернатор. «Поддержку федерального центра наш регион получил благодаря опережающему выполнению программы. Поэтому продолжим работу в этом направлении в ритмичном темпе»,—отметил господин Гусев.

Сергей Калашников

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