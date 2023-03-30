После реконструкции дорогу на Зиповской в Краснодаре расширят до четырех полос

Участок дороги на улице Зиповской расширят до четырех полос. Об этом рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов во время рабочего объезда.

В настоящий момент реконструкция участка дороги от улицы Зиповской до улицы Байбакова на пересечении с улицей Московской выполнена на 31%. Сети связи и бытовой канализации практически готовы, завершить ремонт планируют до середины лета.

Дорогу ремонтируют в рамках краевой программы «Развитие автомобильных дорог Краснодарского края».

Кроме того, к маю завершат участок улицы Карякина на пересечении с улицей Московской до улицы Байбакова. Сейчас работы завершены на 50%. Ремонт осуществляется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Помимо этого, реконструируют участок дороги на улице Домбайской на пересечении улицы 1-го Мая до улицы Героев-Разведчиков. Работы там завершены на 20%. Также на 43% заменена ливневая канализация. Ремонт планируют завершить до начала учебного года.

«Везде идем по графику. На Зиповской завершается самый сложный этап — перекладка инженерных сетей»,— отметил Евгений Наумов.

Замглавы Краснодара Владимир Архипов отметил, что современное дорожное строительство усложняется из-за переустройства инженерных сетей.

Олег Исаев

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