Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Саратовская область попросила миллиард на электробусы

Саратовская область планирует закупить электробусы и новые автобусы. Об этом во время доклада на заседании регионального правительства сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев.

Глава областного минтранса уточнил, что с 1 апреля в регионе возобновляется курсирование 37 дачных маршрутов, в том числе семи межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пригородного сообщения.

Господин Петаев рассказал, что в прошлом году ведомством были закуплены 37 новых автобусов. Среди приобретенных машин 23 работают на газомоторном топливе. Министерство потратило на эти цели свыше 126,7 млн руб. В этом году саратовский минтранс планирует перевести на метан 615 транспортных средств.

Также Алексей Петаев рассказал о поданной в федеральный центр заявке регионального ведомства о выделении миллиарда рублей на приобретение электробусов и обустройство зарядной инфраструктуры. В этом году министерство планирует закупить 20 таких машин для СГЭТ и шесть зарядных станций.

Также минтранс Саратовской области направило в адрес федерального ведомства заявку на участие в инвестиционном проекте «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг». Регион планирует приобрести 32 автобуса. На покупку пойдут внебюджетные деньги. Какая организация получит машины, господин Петаев не сообщил.

Дарья Васенина

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...