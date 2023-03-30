Саратовская область попросила миллиард на электробусы

Саратовская область планирует закупить электробусы и новые автобусы. Об этом во время доклада на заседании регионального правительства сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев.

Глава областного минтранса уточнил, что с 1 апреля в регионе возобновляется курсирование 37 дачных маршрутов, в том числе семи межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пригородного сообщения.

Господин Петаев рассказал, что в прошлом году ведомством были закуплены 37 новых автобусов. Среди приобретенных машин 23 работают на газомоторном топливе. Министерство потратило на эти цели свыше 126,7 млн руб. В этом году саратовский минтранс планирует перевести на метан 615 транспортных средств.

Также Алексей Петаев рассказал о поданной в федеральный центр заявке регионального ведомства о выделении миллиарда рублей на приобретение электробусов и обустройство зарядной инфраструктуры. В этом году министерство планирует закупить 20 таких машин для СГЭТ и шесть зарядных станций.

Также минтранс Саратовской области направило в адрес федерального ведомства заявку на участие в инвестиционном проекте «Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг». Регион планирует приобрести 32 автобуса. На покупку пойдут внебюджетные деньги. Какая организация получит машины, господин Петаев не сообщил.

Дарья Васенина