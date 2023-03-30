Продажи Toyota рекордно выросли благодаря улучшению поставок комплектующих и чипов

Японский автоконцерн Toyota сегодня, 30 марта, заявил о рекордном росте своих мировых продаж в феврале благодаря заметному улучшению ситуации с логистикой, поставок комплектующих и чипов. «В феврале 2023 года мировые продажи и производство существенно выросли благодаря восстановлению поставок, снизившихся в прошлом году из-за проблем с поставками полупроводников и распространения COVID-19»,— отмечается в сообщении компании.

Мировые продажи в феврале автомобилей Toyota составили 773,2 тыс. штук, что является самым высоким показателем для этого месяца. Продажи всей компании (с учетом марок Daihatsu и Hino) — 856,4 тыс. автомобилей — также рекорд. Из общемировых продаж на иностранные рынки пришлось 642,7 тыс. проданных, что тоже стало рекордом.

По данным японских СМИ, несмотря на улучшение общей ситуации с поставками комплектующих, Toyota продолжает испытывать определенные проблемы с продажами премиальных моделей в Японии, для которых требуется больше сложных комплектующих и полупроводников.

Евгений Хвостик