Власти ждут 50 млрд рублей инвестиций в курскую ОЭЗ «Третий полюс»

В созданной в 2022 году особой экономической зоне «Третий полюс» в Железногорске Курской области могут расположиться предприятия с общим объемом инвестиций почти 50 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт, выступая перед депутатами облдумы с отчетом за 2022 год.

Всего на предприятиях в ОЭЗ, по ожиданиям господина Старовойта, может быть создано свыше 600 рабочих мест, а регион может получить за десять лет 5 млрд руб. налогов.

Господин Старовойт напомнил, что первым резидентом ОЭЗ стало ООО «Железногорский завод РТИ». Компания планирует производить резиновые смеси различных свойств и резиновую крошку. В строительство предприятия может быть вложено около 300 млн руб. Власти рассчитывают на создание 60 рабочих мест.

«Еще три компании подтверждают свои проекты в ОЭЗ»,— подчеркнул господин Старовойт

Крупнейший из проектов — фабрика горячебрикетированного железа (ГБЖ) на Михайловском горно-обогатительном комбинате (холдинг «Металлоинвест»). Объем инвестиций составляет 39,6 млрд руб. ООО «Цинкум» планирует строительство завода по производству вельц-оксида цинка за 7,6 млрд руб. А ООО «Передовые технологии машинострения» намерено построить в ОЭЗ производство за 1,9 млрд руб.

Подробнее о создании ОЭЗ в Курской области — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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