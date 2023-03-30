Дети участников СВО из Саратовской области смогут бесплатно съездить в летние лагеря

В этом году дети мобилизованных жителей Саратовской области и контрактников смогут бесплатно отдохнуть в летних лагерях. Об этом на заседании областного кабмина сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Господин Бусаргин объяснил, что с соответствующей просьбой к нему обратились родители. Министру труда и соцподдержки области Сергею Егорову поручено донести информацию до семей.

«Разъясните порядок подачи заявлений, расскажите, какие лагеря смогут принять детей. Информируйте граждан через Единый центр поддержки семей участников СВО и центры соцобслуживания», — цитируют обращение к министру Романа Бусаргина в его официальном Telegram-канале.

Дарья Васенина