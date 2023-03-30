Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о лотах с эксклюзивными возможностями в пределах старой Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Такой формат жилой недвижимости, как пентхаусы, сейчас представлен в реализации только в проектах высокого сегмента. Их на рынке немного, но стоимость может быть разной. Один из самых доступных по цене вариантов предлагается к покупке почти за 31 млн руб. А стоимость одного из самых дорогих лотов на рынке оказалась больше почти в 100 раз, посчитали эксперты компании Metrium.

В массовых новостройках старой Москвы пентхаусов сейчас нет, отмечают эксперты. А еще пять лет назад такой формат был доступен в трех домах комфорт-класса. Отказ от пентхаусов в массовых жилых комплексах связан в основном с несоответствием продукта запросам целевой аудитории, а также существенной корректировкой цен на квартиры и апартаменты. Прирост составил почти 105% с начала 2018 года.

Из 136 новых домов бизнес-класса, представленных на первичном рынке города в старых границах, в экспозиции заявлен 91 пентхаус в 11 комплексах. В премиальном классе — 31 в восьми проектах. В элитном сегменте довольно широкий выбор — 80 пентхаусов в 25 новостройках.

Пентхаусы в дорогих жилых объектах — это всегда особенный формат — отмечают эксперты компании KR Properties. Высокий статус такой недвижимости подчеркивает индивидуальные характеристики каждого лота. А также пентхаусы — это эксклюзив, он даже служит визитной карточкой всего проекта, подчеркивая престижность. Об уникальности формата говорит и совсем небольшой объем предложения: на них пришлось менее трети процента от общего объема экспонируемых на первичном рынке старой Москвы квартир и апартаментов всех классов.