Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как строилась усыпальница для вождя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Сегодня Красная площадь — Мавзолей В. И. Ленина. До сих пор неизвестно, кто конкретно решил увековечить память о Владимире Ленине именно так. Надежда Крупская была против двумя руками, семья Ульяновых тоже. Лев Троцкий называл это безумием. Тем не менее архитектору Алексею Щусеву было приказано за четыре дня соорудить на Красной площади временный склеп, где народ мог бы продолжать прощаться с великим вождем. Щусев, известный строитель православных храмов, отказаться не мог…

Итак, первый мавзолей в виде куба с небольшой пирамидкой наверху, был из дерева. Когда его устанавливали, задели канализацию. Запах был такой, что патриарх Тихон не упустил случая съязвить: «По мощам и елей». Между тем второй мавзолей был тоже из дерева, хотя внешним видом уже напоминал сегодняшний, только был почему-то зеленоватого оттенка.

Однако, дерево — материал недолговечный, и правительство объявляет конкурс на проект каменной усыпальницы… И что тут началось! Тысячи проектов — огромные шары, серпы, молоты… Владимир Маяковский, говорят, требовал башню до неба. Федор Шехтель предлагал пирамиду. А победил опять Щусев.