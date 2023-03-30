«Совсем без русских художников Венеция не останется»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о национальных павильонах, которые покажут страны в рамках Венецианской биеннале, в частности, о представительствах Бенина, Австралии и Австрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Раз в два года весь мир современного искусства стекается в Италию на Венецианскую биеннале, самую престижную повторяющуюся художественную выставку. Непременным обязательством является посещение основного проекта биеннале, в котором куратор отбирает участников безотносительно к их национальной принадлежности. Попасть в него крайне престижно для любого автора. В 2024-м, через год, куратором основной экспозиции будет Адриано Педроса, первый латиноамериканец, удостоенный такой чести.

Венецианская биеннале отличается удивительным для современного гиперполиткорректного мира разделением участников по национальному признаку. Каждая страна показывает свой национальный павильон, и мир принимает такое разделение. В 2024 году планируется первое участие в биеннальной программе западноафриканского государства Бенин. Оно известно в основном тем, что именно здесь зародилась религия вуду. Теперь мир увидит, наверное, и бенинских художников.

По словам президента Бенина Патриса Талона, в своем дебюте на Венецианской биеннале республика будет представлена павильоном, целью которого является популяризация «культурного наследия и современного искусства страны в мире». Куратор Азу Нвагбогу, который ранее руководил Музеем современного искусства Zeitz в Кейптауне, пока не назвал участников. Ну а под павильон бенинцы наверняка используют одно из бесчисленных венецианских палаццо — так делают все вновь прибывающие в Серениссиму.

Мне показалось интересным будущее представительство Австралии — художник Арчи Мур происходит из аборигенных народов камиларои и бигамбул. Кстати, совсем без русских художников (хотя бы по происхождению) Венеция не останется. Павильон Австрии представит Анна Ермолаева, которая эмигрировала из СССР в 19 лет в 1989 году и известна своей политической активностью. Она является концептуалистом. Училась и состоялась как художник уже в Австрии, при этом довольно часто выставлялась на родине. Новый проект назван «Язык сопротивления» и рассказывает о роли слов в протесте.