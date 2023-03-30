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Коммерсантъ FM
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«Пришли кроссоверы, и семейные минивэны похоронили как класс»

Дмитрий Гронский — об авто с однообъемным кузовом

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как и почему кроссоверы потеснили на рынке минивэны.

Фото: Renault

Фото: Renault

Еще каких-нибудь полтора десятка лет назад идеалом семейного автомобиля считался минивэн. Не микроавтобус, а, как его тогда называли, однообъемник, этакий пузырь, надутый на платформе обычной легковой машины. Такие модели были в линейке практически любого массового автопроизводителя. Много стекла, а значит, и света. Несметное количество всяких ящичков и бардачков в салоне, а также возможность его трансформаций: сложил кресло — задняя часть спинки стала столешницей и так далее.

Но потом пришли кроссоверы, и семейные минивэны похоронили как класс. Потому что вдобавок к вышеперечисленным достоинствам они обладают еще и повышенной проходимостью, а также выглядят более брутально. На наших глазах подобное превращение произошло с Kia Carnival, например. Был минивэн, а в четвертом поколении превратился во внедорожник. Хотя ему попытались придумать специальный термин — кроссвэн.

А на днях компания Renault показала новое поколение модели Espace. Как пишут автомобильные журналисты, «прежним осталось только имя». Фактически новый Espace — удлиненная версия кроссовера Renault Austral, представленного в прошлом году. Внутри возможны семь мест. Над головами — стеклянная крыша площадью почти 1,5 кв. м.

Новый Espace получит 200-сильную гибридную силовую установку. В нее войдут 130-сильный бензиновый турбомотор рабочим объемом 1,2 л, а также 70-сильный электродвигатель. Доступна как переднеприводная, так и полноприводная модификация за доплату. Понятное дело, тем, кто будет покупать автомобиль официально.

На этой же неделе марка Volkswagen обновила свой минивэн Touran. Правда, превратить его в кроссовер немцы пока не решились, ограничившись переработкой интерьера и техническими новинками. В салоне появился новый руль, сенсорный блок управления климат-контролем, переоформленная цифровая панель приборов и новая мультимедийная система без физических органов управления.

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