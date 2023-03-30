Восемь жилых домов подтопило в Балезино

В поселке Балезино в Удмуртии по улице Уральская и переулку Механизаторов талые воды подтопили восемь придомовых территорий, среди которых семь частных и один двухквартирный дом. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, в домах проживает 24 человека, в том числе шесть детей.

В результате происшествия никто не пострадал, при этом эвакуация жителей также не требуется. Транспортное сообщение не нарушено.

Представители администрации района провели обходы жителей, попавших в зону подтопления, а также на случай ухудшения ситуации муниципалитет подготовил плавсредства и ведет круглосуточный мониторинг уровня воды. На месте все необходимые силы и средства.