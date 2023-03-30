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В Крыму накажут 11 госслужащих за недоработки по газификации

В Крыму к дисциплинарной ответственности привлекут 11 должностных лиц, ответственных за газификацию домовладений, за недоработки. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

«Руководство администраций муниципалитетов должно было лично убедиться, правильно ли внесены все данные, скорректировать и согласовать все списки. К сожалению, большинство проигнорировало это поручение»,— отметил господин Аксенов.

В парламенте республики уточнили, что в газификации нуждаются 487 населенных пунктов полуострова из 1019. В текущем году мероприятия запланированы в восьми поселениях. На предоставление субсидий льготникам дополнительно направят 340 млн руб. из резервного фонда правительства РФ на условиях софинансирования.

Анастасия Донскова

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