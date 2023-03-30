В Нефтекамске расследуют гибель механика «Башавтотранса»

Гострудинспекция в Башкирии расследует гибель 58-летнего работника Нефтекамского ПАТП — филиала ГУП «Башавтотранс», сообщили в пресс-службе ведомства.

29 марта на территории предприятия механик отдела технического контроля осматривал НефАЗ в смотровой яме, когда за ним в очередь встал заехавший на базу автобус ПАЗ. Закончив осмотр НефАЗа, механик дал команду его водителю двигаться вперед, а сам стал подниматься по лестнице из смотровой ямы. Однако за НефАЗом последовал и ПАЗ, сшиб работника со спины и протащил его несколько метров. Механик скончался от полученных травм.

Майя Иванова

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