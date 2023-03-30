Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об исследовании Trendvision, где описаны такие социальные явления, как youthtopia, nextalgia и slow forward.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: trendvisionforecasting.com Фото: trendvisionforecasting.com

Trendvision Jewellery + Forecasting называет себя «первым постоянно действующим независимым исследовательским центром, отслеживающим социокультурные явления в искусстве, архитектуре и моде, выявляющим глубинные связи в ювелирном, часовом и люксовом сегментах». Звучит!

Каждый год Trendvision выпускает список «макротрендов». Давайте посмотрим на этот перечень за 2023 год. Первым в нем значится интерес к струящимся силуэтам и мягким формам, воплощенным в твердых материалах, камнях и металлах. Второй тренд назван «биофилия». Это, как объясняют исследователи, «коллективная необходимость не только сосуществовать с дикой природой, но и задействовать ее в проектировании будущего».

Еще одно забавное слово в обзоре — youthtopia, стремление быть молодым. Молодость — это больше не возраст, а состояние души, как утверждают в Trendvision. Еще одно изобретенное исследователями слово — nextalgia, производное от «следующий» и «ностальгия». Суть тенденции в том, что будущие нужды человека будут удовлетворяться через отсылки к нашему коллективному прошлому.

Следующий тренд назвали slow forward. Как поясняют в Trendvision, многие устали от стремительных перемен в мире и большой зависимости от гаджетов и технологий, а потому ищут аналоговое, рукодельное, то, что создается и длится долго, не устаревает. Ну и последняя тенденция — dreamscape. Так озаглавили восстановление после травмирующих событий через новые, расширяющие горизонт опыты и впечатления.