В Набережных Челнах число сотрудников кафе «Рокнроллы» с сальмонеллезом выросло до семи

Количество заразившихся сальмонеллезом работников набережночелнинского кафе «Рокнроллы», где произошло массовое отравление посетителей, выросло до семи человек. Об этом на пресс-конференции сказал главный санврач города Ильгизар Бариев.

По его словам, всего сотрудники Роспотребнадзора проверил 19 сотрудников. В итоге все работники были отстранены от работы. «И только после завершения лечения и лабораторного подтверждения того, что они вылечились они будут допущены к работе».

Напомним, отравление посетителей в кафе произошло 18-19 марта. Девять человек обратились в больницу, где им поставили диагноз «Сальмонеллез». После этого СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Сразу после инцидента кафе закрыли на три месяца по решению городского суда. Позже было установлено, что сальмонеллез выявлен у троих сотрудников кафе. Они работали в заведении, будучи больными, из-за чего и произошла вспышка заболевания.

"Ъ-Казань"