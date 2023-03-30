АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций» может получить субсидию из бюджета Башкирии

Автономной некоммерческой организации «Евразийский музей кочевых цивилизаций» планируют предоставить субсидию из бюджета Башкирии на финансовое обеспечение затрат, связанных с ее уставной деятельностью. Соответствующий проект постановления правительства республики размещен на официальном портале региона для общественного обсуждения до 6 апреля.

Средствами будет распоряжаться Управление по государственной охране объектов культурного наследия республики (Башкультнаследие), которое должно заключить соглашение с «Евразийским музеем кочевых цивилизаций». Полученные средства АНО сможет тратить на выплату зарплаты сотрудникам, оплату коммунальных услуг, аренду помещения, организацию и проведение деловых встреч, переговоров, выставок, собраний, конференций, форумов, экскурсий, туристских походов и так далее.

Прошлым летом глава Башкирии Радий Хабиров анонсировал создание в Чишминском районе в течение пяти-десяти лет Евразийского музея кочевых цивилизаций. По его словам, музей объединит несколько ключевых исторических памятников, в числе которых — золотоордынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека.

АНО «Евразийский музей кочевых цивилизаций», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано 7 марта текущего года в Уфе.

Майя Иванова

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