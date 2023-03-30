На жительницу Прикамья завели уголовное дело за наезд на сотрудника ГИБДД

В отношении жительницы Пермского края, задержанной за нарушение правил дорожного движения, возбуждены два уголовных дела. Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, 24 марта на автодороге Болгары — Юго-Камский — Крылово наряд госавтоинспекции попытался остановить машину Lada Vesta, которой управляла женщина, так как автомобиль пересек сплошную линию разметки при обгоне. Водитель не остановился, поэтому было организовано преследование. В ходе него нарушительница совершила наезд на сотрудника ГИБДД, серьезных повреждений полицейский при этом не получил. Когда женщину удалось задержать, было установлено, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что ранее она уже была осуждена по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию) и лишена водительских прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники госавтоинспекции составили в отношении женщины семь административных протоколов. В дознании межмуниципального отдела МВД России «Осинский» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления). Следователем Осинского МСО СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Женщина находится под подпиской о невыезде.