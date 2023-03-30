Горнолыжные курорты Сочи с начала года посетили 868 тысяч туристов

С начала 2023 года горный кластер Сочи посетили 868 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Среди общего числа туристов на курорте отдохнули 50 тыс. человек, прибывшие в составе экскурсионных групп.

«На верхних отметках всех курортов еще продолжается сезон катаний. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского начинаем планомерную подготовку к летнему курортному сезону, который стартует в нашем городе уже с 1 мая»,— отметила замглавы курорта Инна Петухова.

В настоящее время средняя загрузка гостиниц и отелей Сочи составляет 68%, в горном кластере — 50%. На курорте «Роза Хутор» сезон катаний продлится до 21 апреля. В течение недели туристическая инфраструктура территории будет закрыта на регламентные работы. Горнолыжные трассы Красной Поляны будут доступны до 10 мая, курорта «Газпром» — до 1 апреля, на «Альпике» — до 15 апреля.

Анастасия Донскова

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