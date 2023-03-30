Замглавы Самары будет курировать инвестиционную деятельность

Заместитель главы Самары и руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли городской администрации Владислав Зотов назначен уполномоченным лицом по развитию инвестиционной деятельности на территории муниципалитета. Постановление градоначальницы Елены Лапушкиной размещено на сайте администрации.

Ранее Владислав Зотов замещал главу городского департамента финансов и экономического развития. Позже эта структура была реорганизована. До этого Владислав Зотов руководил инвестиционной компанией «Восток-Инвест», также он был директором МБУ «Самарский бизнес-инкубатор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Георгий Портнов