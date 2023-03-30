В Петербурге задержали мошенника, имитирующего голоса сотрудников федеральных ведомств

Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Новороссийска, подозреваемого в хищении денег у регионального чиновника и руководителя образовательной организации. Об этом 30 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, мужчина звонил потерпевшим и просил перевести денег якобы в долг, имитируя при этом голос сотрудников федеральных ведомств. Для этого он изучал структуру органов власти, находил аудио и видеоматериалы в открытых источниках и копировал манеру общения лиц, которыми представлялся.

Одна из потерпевших — замдиректора учреждения дополнительного профессионального образования в Москве. Другой — руководитель регионального управления Россельхознадзора. Общий ущерб от двух преступлений составил 165 тыс. руб., возбуждены два уголовных дела по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

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