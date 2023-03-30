Китайская корпорация «Сюань Юань» изучает возможность участия в проектах в Омской области

Переговоры с прибывшим в Омск заместителем гендиректора китайской корпорации «Сюань Юань» Цзяо Цзянем от лица руководства Омской области провел первый заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Ушаков. Об этом говорится в сообщении портала омского правительства.

Переговоры касались возможностей сотрудничества корпорации с сибирским регионом. «Наша компания сосредоточена на инновациях и инвестициях. Мы во многие проекты инвестируем. Мы определили курс развития, что нужно инвестировать в России. По нашему мнению, Омская область – это инкубатор для инвестиций и взаимного сотрудничества»,– привела пресс-служба омского правительства слова господина Цзяо. По данным сайта «Сюань Юань», в декабре прошлого года делегация корпорации обсудила перспективы сотрудничества с омской группой компаний «Титан» с заместителем гендиректора группы Аленой Рыбиной.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 29 марта президент РФ Владимир Путин отправил в отставку омского губернатора Александра Буркова. Назначенный врио главы региона Виталий Хоценко будет представлен руководству Омской области 31 марта.

«Сюань Юань» со штаб-квартирой в Харбине занимается, в первую очередь, международной торговлей и инвестициями в инфраструктуру. В России известна, в частности, по реализованному проекту строительства улицы с объектами городской инфраструктуры в Находке (Приморский край) в конце 1990-х годов.

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Валерий Лавский