«Тем для обсуждения будет много»

30 марта в Доме футбола на Таганке состоится собрание исполнительного комитета Российского футбольного союза. В официальной повестке дня всего пять пунктов, и ни слова про будущее отечественного футбола, хотя как раз по этому поводу вопросов больше всего. Что будут обсуждать спортивные чиновники, знает обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В новой реальности журналисты задают рулевым нашего футбола похожие вопросы после каждого заседания чиновников. Главный из них: каким путем пойдет спорт номер один? Ведь переход в Азию свернули в последний момент, а переговоры с Европой постоянно приводят в тупик. Конечно, все хотят понимать, что дальше. Но подробностей в ближайшее время мы не узнаем. Президент РФС Александр Дюков открыто говорит, что разглашать нюансы пока нельзя:
«У нас есть договоренности с UEFA о том, что мы не комментируем какие-то промежуточные итоги работы этой группы. То, что касается перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, то такая возможность существует. И мы, безусловно, ее учитываем».
Что же касается заявления господина Дюкова по поводу перехода в Азиатскую конфедерацию, то оно никак не вяжется со словами генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, который открыто уверял всех, что путь в Азию — уже не наш метод. Кто из чиновников говорит правду, а кто лукавит, непонятно. Может быть, сегодня что-то проясниться. Но сомнения РФС по поводу перехода понять можно. Не сомневаются в столь радикальных решениях лишь люди власти далекие от футбола и вообще от спорта. Самый яркий пример — заявление председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева:
«Там, где уровень Азиатской федерации высокий, надо переходить. Если что, потом вернемся или останемся там».
Как выясняется, все не так просто, потому сегодня в повестке дня исполкома о переходе в Азию нет ни слова, хотя небезынтересные пункты присутствуют. Например, об утверждении регламента РФС по деятельности футбольных агентов. Как раз накануне РФС опубликовал сведения о суммах вознаграждений, которые российские клубы выплатили посредникам. В 2022 году агенты получили от команд РПЛ около €36 млн.
И это, если учесть, что вообще на трансферы было потрачено €132 млн в той же валюте. Сейчас после того как FIFA ввела новые правила, где агенты не могут зарабатывать больше 10% от трансферных сумм, подобные выплаты вроде как будут невозможны, хотя футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции, уверен, что обойти можно любые ограничения:
«Посредники есть и будут всегда. Лазейки тоже, к сожалению. Чем больше ограничений, тем активнее люди начнут искать возможности их обходить. Это человеческая натура».
Кстати Александру Дюкову уже не раз задавали вопросы на эту тему. Не так давно говорили о несуразных суммах, которые получили посредники за переход в «Локомотив» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Тогда, помнится, господин Дюков обещал разобраться в ситуации.
Кроме деятельности агентов, исполком РФС должен вернуть второй лиге возможность проводить турнир по системе весна-осень и принять, наконец, новую формулу компенсационных выплат по механизму солидарности. В переводе на понятный язык это означает, что при переходе футболиста из клуба в клуб, часть суммы будет получать та спортивная школа, которая воспитала игрока. Так что революций в нашем футболе пока не ждем, но тем для обсуждения после исполкома будет много.
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