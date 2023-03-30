«Тем для обсуждения будет много»

30 марта в Доме футбола на Таганке состоится собрание исполнительного комитета Российского футбольного союза. В официальной повестке дня всего пять пунктов, и ни слова про будущее отечественного футбола, хотя как раз по этому поводу вопросов больше всего. Что будут обсуждать спортивные чиновники, знает обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В новой реальности журналисты задают рулевым нашего футбола похожие вопросы после каждого заседания чиновников. Главный из них: каким путем пойдет спорт номер один? Ведь переход в Азию свернули в последний момент, а переговоры с Европой постоянно приводят в тупик. Конечно, все хотят понимать, что дальше. Но подробностей в ближайшее время мы не узнаем. Президент РФС Александр Дюков открыто говорит, что разглашать нюансы пока нельзя:

«У нас есть договоренности с UEFA о том, что мы не комментируем какие-то промежуточные итоги работы этой группы. То, что касается перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, то такая возможность существует. И мы, безусловно, ее учитываем».

Что же касается заявления господина Дюкова по поводу перехода в Азиатскую конфедерацию, то оно никак не вяжется со словами генерального секретаря РФС Максима Митрофанова, который открыто уверял всех, что путь в Азию — уже не наш метод. Кто из чиновников говорит правду, а кто лукавит, непонятно. Может быть, сегодня что-то проясниться. Но сомнения РФС по поводу перехода понять можно. Не сомневаются в столь радикальных решениях лишь люди власти далекие от футбола и вообще от спорта. Самый яркий пример — заявление председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева:

«Там, где уровень Азиатской федерации высокий, надо переходить. Если что, потом вернемся или останемся там».

Как выясняется, все не так просто, потому сегодня в повестке дня исполкома о переходе в Азию нет ни слова, хотя небезынтересные пункты присутствуют. Например, об утверждении регламента РФС по деятельности футбольных агентов. Как раз накануне РФС опубликовал сведения о суммах вознаграждений, которые российские клубы выплатили посредникам. В 2022 году агенты получили от команд РПЛ около €36 млн.

И это, если учесть, что вообще на трансферы было потрачено €132 млн в той же валюте. Сейчас после того как FIFA ввела новые правила, где агенты не могут зарабатывать больше 10% от трансферных сумм, подобные выплаты вроде как будут невозможны, хотя футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции, уверен, что обойти можно любые ограничения:

«Посредники есть и будут всегда. Лазейки тоже, к сожалению. Чем больше ограничений, тем активнее люди начнут искать возможности их обходить. Это человеческая натура».

Кстати Александру Дюкову уже не раз задавали вопросы на эту тему. Не так давно говорили о несуразных суммах, которые получили посредники за переход в «Локомотив» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Тогда, помнится, господин Дюков обещал разобраться в ситуации.

Кроме деятельности агентов, исполком РФС должен вернуть второй лиге возможность проводить турнир по системе весна-осень и принять, наконец, новую формулу компенсационных выплат по механизму солидарности. В переводе на понятный язык это означает, что при переходе футболиста из клуба в клуб, часть суммы будет получать та спортивная школа, которая воспитала игрока. Так что революций в нашем футболе пока не ждем, но тем для обсуждения после исполкома будет много.

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