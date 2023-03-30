Завод Antolin в Петербурге купил красноярский бизнесмен

Производства испанской группы Antolin в Петербурге и Нижнем Новгороде перешли красноярской компании, связанной с бизнесменом Василием Германом. Об этом 30 марта пишет «Деловой Петербург».

ООО «Лизинговая компания «Дельта» получила 100% долей ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург» и ООО «Группа Антолин Нижний Новгород», следует из данных СПАРК. Испанское акционерное общество «Группа Антолин Ирауса» вышло из состава, доля «Дельты» при этом еще заложена у предыдущего владельца.

Председатель совета директоров ЛК «Дельта» Анна Сторожева подтвердила изданию информацию о приобретении завода. По ее словам, договор о передаче активов был подписан 17 марта, а доля нового собственника из-за задержек в переводах между банками находится в залоге.

Как уточнили в совете директоров нового владельца, с начала года компания ведет работу по возобновлению партнерства с российскими автомобильными заводами. Производства в настоящий момент работают, отгрузка осуществляется ежедневно. Компания готова технически производить товары в том же объеме, что и в прошлом году, уточнила госпожа Сторожева.

По ее словам, модернизация после передачи завода к новому собственнику не планируется, а оборудование не требует больших объемов инвестиций. Новый владелец переименует заводы и назначит нового гендиректора на производство в Ленобласти.

ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург» занимается выпуском потолочных блоков, дверных панелей и стеклоподъемников. Ранее товары поставляли на российские заводы Ford, Hyundai, Skoda, Renault и Volkswagen. Выручка петербургского завода в 2021 году выросла на 18% до 1,4 млрд руб., а чистая прибыль составила 36,6 млн руб.

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