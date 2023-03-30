В Воткинске состоялось торжественное открытие первого офиса ПСБ

Сегодня, 30 марта в Воткинске открылся первый офис ПСБ, который стал четвертым отделением банка на территории Удмуртии. На торжественном мероприятии присутствовали заместитель председателя ПСБ Константин Басманов, глава Воткинска Алексей Заметаев, директор департамента казначейства «Роскосмос» Роман Понкращенков, первый заместитель генерального директора «Воткинский завод» Александр Колоколов и многие другие.

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На официальном открытии нового офиса выступил первый заместитель председателя ПСБ Олег Минаев. Он подчеркнул, что Воткинск сегодня — важнейший промышленный центр региона, в котором работает одно из крупнейших предприятий «Роскосмоса» — «Воткинский завод», с более чем 260-летней историей, выполняющий важнейшие государственные заказы.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши совместные с республикой инициативы продолжили развивать как регион, так и предприятия, и мы содействуем решению не только экономических, но и социальных вопросов благодаря нашим инновационным продуктам, богатой экспертизе и многолетнему опыту обслуживания клиентов. С открытием офиса теперь и воткинцы могут максимально удобно и быстро решить свои финансовые запросы»,— поделился господин Минаев.

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С приветственным словом также выступил первый заместитель председателя правительства Удмуртии Константин Сунцов, который рассказал о важности сотрудничества власти региона и банка.

«Новый офис Промсвязьбанка будет обслуживать население Воткинска, его услугами уже сейчас могут воспользоваться 11 тыс. сотрудников Воткинского завода. Но банк — наш надежный партнер еще и в части реализации значимых социальных проектов. Так, в сфере развития спорта банк выделяет финансирование федерации биатлона, федерации лыжных гонок республики и оператору спортивных стартов "Калашников спорт". В прошлом году при поддержке ПСБ был открыт "Центр уличного баскетбола" в Ижевске. С участием ПСБ мы меняем лифтовое оборудование в многоквартирных домах. Уверен, что наше сотрудничество будет только укрепляться»,— прокомментировал Константин Сунцов.

В заключение региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев отметил удобство офиса и актуальность продуктов для жителей города.

«Мы расширяем сеть ПСБ в Удмуртии прежде всего с учетом потребностей в банковских услугах в республике. Удобное расположение нового офиса ПСБ в центре города, комфортные условия обслуживания и актуальные финансовые продукты, уверен, найдут спрос у жителей Воткинска и особенно у работников завода — отделение и предприятие находятся в шаговой доступности — в 10 минутах ходьбы друг от друга»,— рассказал господин Кудрявцев.

Отделение ПСБ расположено на улице Мира, 5. Обслуживать будут клиентов-физических лиц — жителей и гостей города, а главное, работников одного из старейших в России заводов, численность сотрудников которого составляет около 10% от всего населения Воткинска. В офисе банка можно оформить потребительские кредиты, доступны ипотечные программы, в том числе с господдержкой, вклады и накопительные счета, а также дебетовые, кредитные и зарплатные карты.

ПАО «Промсвязьбанк».