СКР намерено забрать у МВД материалы по ДТП в Стерлитамакском районе

Стерлитамакский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии ходатайствует о передаче из органов МВД материалов по факту ДТП в Стерлитамакском районе, в котором погиб человек и пострадало еще трое. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», сегодня утром в Стерлитамакском районе на 33 км дороги Стерлитамак — Раевка около села Услыбаш произошло ДТП с участием машины скорой медпомощи. Столкнулись автомобиль Ford Mondeo и карета скорой помощи на базе УАЗ. Водитель Ford погиб на месте происшествия. Водитель УАЗ и два его пассажира получили травмы, доставлены в городскую больницу 2 Стерлитамака.

Майя Иванова

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