На подсветку стелы «Город трудовой доблести» в Уфе выделят до 5 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы ищет подрядчика для устройства подсветки стелы «Город трудовой доблести», установленной в ноябре прошлого года на пересечении улиц Сочинская, Набережная и проспекта Салавата Юлаева, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 5 млн руб. Итоги аукциона подведут 10 апреля. Работы профинансирует городской бюджет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова Фото: Ксения Федорова

Согласно технической документации, подрядчик обязывается в течение семи календарных дней со дня заключения контракта установить четыре прожектора для подсветки стелы.

На строительство стелы было потрачено 95 млн руб. Ее изготовило и установило ООО «Альбит».

Венера Хисамова

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