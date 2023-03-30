На подсветку стелы «Город трудовой доблести» в Уфе выделят до 5 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы ищет подрядчика для устройства подсветки стелы «Город трудовой доблести», установленной в ноябре прошлого года на пересечении улиц Сочинская, Набережная и проспекта Салавата Юлаева, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 5 млн руб. Итоги аукциона подведут 10 апреля. Работы профинансирует городской бюджет.
Фото: Ксения Федорова
Согласно технической документации, подрядчик обязывается в течение семи календарных дней со дня заключения контракта установить четыре прожектора для подсветки стелы.
На строительство стелы было потрачено 95 млн руб. Ее изготовило и установило ООО «Альбит».