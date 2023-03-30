«Брусника» выкупила 5 гектаров в центре Тюмени под строительство жилых кварталов

Уральская компания «Брусника» закрыла сделку по покупке земли в центре Тюмени. Как рассказали в компании, девелопер выкупил участки площадью 5 га в границах улиц Республики — Минская — Котовского — Холодильная. На этой территории планируется строительство среднеэтажных жилых кварталов с городской площадью. Начать реализацию проекта планируют осенью 2023 года.

Рынок «На Минской» и другие постройки, которые находятся на участках снесут. «По информации руководства торгового комплекса, сегодня в нем работает 150 предпринимателей. Городские власти уже провели встречу с собственниками и управляющими тюменских ТЦ, последние предоставят места всем арендаторам рынка», — прокомментировали в «Бруснике».

При этом, сетевязальное производство хотят сохранить, но перенесут его на новую площадку. «Сейчас решается вопрос передачи активов и оборудования другой профильной компании. Мы готовы содействовать переносу предприятия, в том числе на территорию завода Медоборудования. Здесь фабрика может функционировать следующие пять-семь лет», — добавили в девелоперской компании.

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