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В Челябинске оставили под стражей обвиняемого во взятке сотрудника налоговой

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения заместителю начальника отдела инспекции ФНС по Советскому району города, обвиняемому в получении взятки. Он остается под стражей как минимум до 14 мая, сообщают в прокуратуре региона.

Сторона защиты в апелляции просила избрать фигуранту домашний арест. Суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы жалобы и оставил в силе постановление суда первой инстанции.

По версии следствия, сотрудник районной налоговой инспекции с августа 2019 по март 2023 годов получил через посредника взятку в сумме более 150 тыс. руб. Деньги предназначались за передачу сведений о движении средств по банковским счетам юрлиц и предпринимателей, которые являлись налоговой и банковской тайной. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области.

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