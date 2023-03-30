В Челябинске оставили под стражей обвиняемого во взятке сотрудника налоговой

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения заместителю начальника отдела инспекции ФНС по Советскому району города, обвиняемому в получении взятки. Он остается под стражей как минимум до 14 мая, сообщают в прокуратуре региона.

Сторона защиты в апелляции просила избрать фигуранту домашний арест. Суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы жалобы и оставил в силе постановление суда первой инстанции.

По версии следствия, сотрудник районной налоговой инспекции с августа 2019 по март 2023 годов получил через посредника взятку в сумме более 150 тыс. руб. Деньги предназначались за передачу сведений о движении средств по банковским счетам юрлиц и предпринимателей, которые являлись налоговой и банковской тайной. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области.