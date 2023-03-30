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70-летнего мотоциклиста госпитализировали в Удмуртии после ДТП с Lada Largus

В Завьяловском районе Удмуртии в селе Бабино 29 марта около 17:40 произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 70-летний водитель мотоцикла «Иж», двигавшийся по второстепенной дороге, врезался в Lada Largus. За рулем автомобиля находился 26-летний молодой человек.

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Отмечается, что пенсионер не имел права на управление мотоциклом, а также передвигался без мотошлема.


В результате дорожного происшествия водитель мотоцикла получил травмы. Пожилого мужчину госпитализировали.

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